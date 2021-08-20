حماس تعلق على العدوان الإسرائيلي على دمشق

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف محيط العاصمة السورية، دمشق، مساء الخميس.وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، إن "السلوك العدواني للاحتلال الصهيوني، والذي كان القصف على سوريا الليلة أحد حلقاته، هو سبب حقيقي للتوتر في المنطقة".وأضاف: "‏لابد من تصدي حقيقي لهذا السلوك العدواني الصهيوني ووضع حد له وردعه عن مواصلة هذا العدوان".وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".