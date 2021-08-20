شؤون فلسطينية

حريق هائل في مستودعات للأجهزة الكهربائية في الخليل

حريق هائل في مستودعات للأجهزة الكهربائية في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشب حريق هائل، فجر اليوم الجمعة، في مستودعات للأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني إسلام أبو شيخة لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن طواقم الدفاع في المحافظة، وإطفائية بلدية الخليل، وعددا من المتطوعين يعملون منذ ما يزيد عن 5 ساعات للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في عمارة مكونة من خمسة طوابق، وتستخدم كمستودعات لتخزين الأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر، ولا تزال النيران مشتعلة للآن.

وأضاف "تلقت طواقم الدفاع المدني فجرا بلاغا باندلاع حريق في الموقع، وعلى الفور تحركت وما زالت تعمل على إخماده والسيطرة عليه، وتم استدعاء طواقم الإطفاء من عدة مراكز في المحافظة، ومناشدة أصحاب صهاريج المياه التوجه للمكان، لتوفير ما يلزم".

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