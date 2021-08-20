شؤون فلسطينية

حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يستمر الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير بذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

حماس تعلق على العدوان الإسرائيلي على دمشق

حماس تعلق على العدوان الإسرائيلي على دمشق

حريق هائل في مستودعات للأجهزة الكهربائية في الخليل

حريق هائل في مستودعات للأجهزة الكهربائية في الخليل

إعلام الاحتلال يصف اتفاق المنحة القطرية بـ &#34;المخيب للأمل&#34;

إعلام الاحتلال يصف اتفاق المنحة القطرية بـ "المخيب للأمل"

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة طفلة متأثرة بجراحها إثر حادث سير

المرور بغزة: وفاة طفلة متأثرة بجراحها إثر حادث سير

شركة نفط غزة توضح حقيقة حدوث تسريب للغاز

شركة نفط غزة توضح حقيقة حدوث تسريب للغاز

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة

بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

"الميزان" يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

تضرب فلسطين الجمعة.. راصد جوي يكشف تفاصيل الكتلة الهوائية &#34;الأكثر حرارة&#34;

تضرب فلسطين الجمعة.. راصد جوي يكشف تفاصيل الكتلة الهوائية "الأكثر حرارة"

&#34;الخارجية&#34; ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

"الخارجية" ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية

تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية

&#34;لن يمنع التصعيد&#34;.. الإعلام الإسرائيلي يعلق على اتفاق إدخال المنحة القطرية للقطاع

"لن يمنع التصعيد".. الإعلام الإسرائيلي يعلق على اتفاق إدخال المنحة القطرية للقطاع

مصرع مواطنة إثر سقوطها من علو شمال غزة

مصرع مواطنة إثر سقوطها من علو شمال غزة

منوعات

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

عربي

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات