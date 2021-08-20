شركة نفط غزة توضح حقيقة حدوث تسريب للغاز

قالت شركة نفط غزة، اليوم الجمعة، إن خللاً أصاب الصمام العلوي لصهريج إحدى الشاحنات التي تقوم بنقل الغاز، من المعبر إلى المحطة التي تقع شمال غرب مدينة غزة، أدى إلى تسرب للغاز.





وأضافت الشركة، في بيان عبر (فيسبوك)، أن طواقمها أبلغت على الفور الجهات المختصة، والدفاع المدني بالحادثة، الذي قام بدوره بالإشراف والسيطرة على الحادثة، لحين الانتهاء من تفريغ الشاحنة، مشيرةً إلى أن الشرطة قامت بتأمين المكان بالكامل.





وأكدت الشركة، في بيانها، أن محطتها تتمع بجميع عوامل الأمن والسلامة، مطالبةً الجميع بعدم نشر أي معلومات مغلوطة حول هذه الحادثة.









رام الله - دنيا الوطن