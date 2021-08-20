تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات اجتماعه التاسع والأربعين برئاسة د. نبيل شعث رئيس المجلس، اليوم الخميس 19/8/2021 في مقر المؤسسة برام الله، وبواسطة تقنية زوم للأعضاء من خارج دولة فلسطين.وترحم المجلس في بداية الاجتماع على روح الرئيس ياسر عرفات، وعلى أعضاء مجلس الأمناء المتوفون وعلى شهداء فلسطين والأمة العربية.ورحب شعث في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الجديد.وقيم المجلس مُجريات الاجتماع الطارئ لمجلس الأمناء، الذي انعقد يوم السبت الماضي 14/8/2021، باعتباره نامجاً وهاماً ويُعيد الاستقرار العملي والقانوني للمؤسسة.وناقش المجلس، عمل المؤسسة ادارياً ومالياً وبرامج وفعاليات تم انجازها، كما تم مُراجعة عمل اللجان الأربع المنبثقة عن مجلس الادارة ( لجنة المتحف_ لجنة الدراسات_ لجنة الموارد المالية والوقفية_ ولجنة جائزة ياسر عرفات).وحضر الاجتماع د. أحمد صبح مدير عام المؤسسة، ومحمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات.يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد قد تم انتخابه في الإجتماع الطارئ لمجلس الأمناء الأخير المنعقد في 14/8/2021، ويضم مجلس الإدارة السيدات والسادة التالية أسمائهم: انتصار الوزير "أم جهاد"، وعلي مهنا، ومنيب المصري، ومحمد مصطفى، ويحيى يخلف، ووليد سلمان، وعلا عوض، وموسى حديد، وحسن فحص، وابراهيم الرفاعي.