بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة

بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة
قالت بلدية غزة، مساء الخميس، إن الدخان المنبعث في أجواء المدينة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، ناجم عن حرائق تشتعل في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ومكبات أخرى مجاورة للمدينة.
وأضافت عبر حسابها على (فيسبوك): أن ما يزيد الاشتعال، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على بعض المواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى السلوك غير المناسب للنباشين في المدينة، وبعض أصحاب المحال التجارية بحرق النفايات.
وأكدت البلدية أنها تستجيب بشكل عاجل وسريع لإخماد الحرائق، حيث تمكنت من إخماد نحو 10 حرائق منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي في مكب جحر الديك شرق المدينة.
وأكدت البلدية أنها تستجيب بشكل عاجل وسريع لإخماد الحرائق، حيث تمكنت من إخماد نحو 10 حرائق منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي في مكب جحر الديك شرق المدينة.
وأهابت بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بعدم إحراق النفايات ومخلفات المحلات حفاظاً على الصحة البيئة ومنع انبعاث الدخان في أجواء المدينة.
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