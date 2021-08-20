بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة





وأضافت عبر حسابها على (فيسبوك): أن ما يزيد الاشتعال، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على بعض المواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى السلوك غير المناسب للنباشين في المدينة، وبعض أصحاب المحال التجارية بحرق النفايات.



وأكدت البلدية أنها تستجيب بشكل عاجل وسريع لإخماد الحرائق، حيث تمكنت من إخماد نحو 10 حرائق منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي في مكب جحر الديك شرق المدينة.





وأهابت بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بعدم إحراق النفايات ومخلفات المحلات حفاظاً على الصحة البيئة ومنع انبعاث الدخان في أجواء المدينة.



رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة، مساء الخميس، إن الدخان المنبعث في أجواء المدينة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، ناجم عن حرائق تشتعل في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ومكبات أخرى مجاورة للمدينة.