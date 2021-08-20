شؤون فلسطينية

بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة

بلدية غزة تصدر تنويهاً بشأن الدخان الذي ينبعث بأجواء المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة، مساء الخميس، إن الدخان المنبعث في أجواء المدينة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، ناجم عن حرائق تشتعل في مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ومكبات أخرى مجاورة للمدينة.

وأضافت عبر حسابها على (فيسبوك): أن ما يزيد الاشتعال، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على بعض المواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى السلوك غير المناسب للنباشين في المدينة، وبعض أصحاب المحال التجارية بحرق النفايات.

وأكدت البلدية أنها تستجيب بشكل عاجل وسريع لإخماد الحرائق، حيث تمكنت من إخماد نحو 10 حرائق منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي في مكب جحر الديك شرق المدينة.

وأهابت بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بعدم إحراق النفايات ومخلفات المحلات حفاظاً على الصحة البيئة ومنع انبعاث الدخان في أجواء المدينة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

"الميزان" يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

تضرب فلسطين الجمعة.. راصد جوي يكشف تفاصيل الكتلة الهوائية &#34;الأكثر حرارة&#34;

تضرب فلسطين الجمعة.. راصد جوي يكشف تفاصيل الكتلة الهوائية "الأكثر حرارة"

&#34;الخارجية&#34; ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

"الخارجية" ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

&#34;قائمة مُعتمدة إسرائيلياً&#34;.. تفاصيل جديدة بشأن الآلية الجديدة لصرف الأموال القطرية بغزة

"قائمة مُعتمدة إسرائيلياً".. تفاصيل جديدة بشأن الآلية الجديدة لصرف الأموال القطرية بغزة

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الأحد المقبل

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الأحد المقبل

تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية

تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

"الميزان" يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

&#34;الخارجية&#34; ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

"الخارجية" ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

منوعات

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

عربي

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات