شؤون فلسطينية

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي للتصدي لمخططات

رام الله - دنيا الوطن
انطلقت دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة فجر يوم غد الجمعة في المسجد الإبراهيمي، والرباط فيه حتى صلاة الجمعة، للتصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية فيه.

وأطلقت حملة "حماة المسجد الإبراهيمي" دعوات لأداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، تحت عنوان "فجر التحدي والكرامة".

ولفتت الحملة إلى أنه سيتم تسيير عدد من الحافلات من مناطق مختلفة لأداء صلاة الفجر داخل أروقة المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أن تكية سيدنا "ابراهيم" ستكون مفتوحة أمام المصلين، وذلك ضمن مبادرات العائلات والنشطاء وحماة المسجد الابراهيمي الشريف.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص مليوني شيكل لتمويله.

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