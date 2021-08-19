شاهد: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".





وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".





















رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".