عربي

شاهد: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

شاهد: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى له
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت لـ "أهداف معادية في سماء دمشق".

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان"..


 


 


 


أخبار ذات صلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

نصرالله: ساعات وتصل سفينة إيران النفطية إلى لبنان ونحذر أمريكا وإسرائيل من المساس بها

نصرالله: ساعات وتصل سفينة إيران النفطية إلى لبنان ونحذر أمريكا وإسرائيل من المساس بها

لـ &#34;اعتبارات إنسانية&#34;.. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

لـ "اعتبارات إنسانية".. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 49 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

"الميزان" يستنكر استمرار وتصاعد سياسة الاعتقال الإداري ويطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل

&#34;الخارجية&#34; ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

"الخارجية" ترحب بموقف مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي المعارض لانضمام إسرائيل في عضوية الاتحاد

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

منوعات

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

عربي

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

الرئيس التونسي: سنعلن الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات