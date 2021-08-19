وزير الزراعة يستمع لمطالب المزارعين في بلدية مرج ابن عامر المشتركة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري في مكتبه برام الله،اليوم الخميس، مع وفد من بلدية مرج ابن عامر المشتركة.وقدم أعضاء الوفد الشكر لوزارة الزراعة على الاهتمام الكبير في قطاع الزراعة وتنفيذ تدخلات هامة مثل شق الطرق الزراعية واستصلاح الأراضي ودعم المزارعين ضمن خطة عنقود جنين الزراعي، كما تم مناقشة الأنشطة التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام.وأطلع الوزير أعضاء الوفد على خطة الوزارة للتركيز على قطاع المياه لأهميته في دعم الزراعة وتنفيذ عدد من الأنشطة المائية في المنطقة .كما تم تدارس تقديم مشروع ريادي لمجموعة من المهندسين الزراعيين بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف دعم المهندسين الزراعيين الشباب والشابات وإيجاد فرص عمل لهم والتركيز على الزراعات الجديدة .وحضر اللقاء 11 ممثلا عن تجمع بلدية مرج ابن عامر المشتركة، وكل من وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح، وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أحمد زكارنة، ومدير عام الأراضي الزراعية م. عمار صلاحات، ومدير عام المياه الزراعية والري م. يعقوب زيد.