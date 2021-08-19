"قائمة مُعتمدة إسرائيلياً".. تفاصيل جديدة بشأن الآلية الجديدة لصرف الأموال القطرية بغزة

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن الآلية الجديدة لصرف الأموال القطرية بغزة.

وقالت القناة إن الآلية الجديدة تتضمن تحويل الأموال من قطر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يتم تحويلها إلى البنوك في رام الله ثم إلى البنوك في قطاع غزة.

وأضافت (كان): سيقوم برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة بتنفيذ الآلية فعليًا في قطاع غزة وسيصدر بطاقات مخصصة لسحب الأموال، والتي سيتم توزيعها على المستفيدين وفقًا لقائمة معتمدة من مؤسسة الأمن الإسرائيلية.

وتابعت: "فقط باستخدام هذه البطاقات ستكون العائلات قادرة على سحب الأموال".

وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قال اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة وأحد البنوك في قطاع غزة مباشرة إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت الإشراف.





وأعرب في كلمة مسجلة، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن شكره لقطر "على دورها الإيجابي في المنطقة"، مشيراً إلى أن لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين.





وأكد غانتس أن تل أبيب ستواصل حوارها مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة، وفق تعبيره.





ووفق الصحيفة، فإن الآلية الجديدة، لا تتضمن حل بخصوص رواتب موظفي غزة.





كما نقلت (القناة 20) بأن غانتس واصل الثبات على موقفه وأوضح أن الأموال المخصصة لرواتب موظفي غزة لن تدخل، وأن هناك آلية مراقبة لأموال المحتاجين.





وقالت (القناة 20): "على الجانب الآخر (حماس) لن يقبلوا بهذه المعادلة، لذلك التصعيد قاب قوسين أو أدنى"، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، "ترسل إسرائيل رسائل إلى حماس عبر مصر مفادها أن التصعيد ستدفع حماس ثمنه باهظاً".





يأتي ذلك بعدما وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها، محمد العمادي، الخميس، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.





وقال العمادي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا.



