شؤون فلسطينية

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الأحد المقبل

مركزية فتح تجتمع برئاسة الرئيس عباس الأحد المقبل
اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يترأس الرئيس محمود عباس، الأحد المقبل 22 آب/أغسطس الجاري، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح.

وسيناقش الاجتماع، آخر المستجدات الوطنية والشأن الداخلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك في وقت يتم فيه الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، ستشهده حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، حيث كان من المقرر أن يجرى التعديل اليوم الخميس، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس غداً الجمعة، قبل أن يتم تأجيل التعديل، وفق ما قال مسؤول الإعلام في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب عبر صفحته على(فيسبوك).

وقال الجاغوب، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تأجيل التعديل".

يأتي ذلك في إشارة من الجاغوب على تأجيل التعديل الوزاري الذي كان من المقرر أن يجرى رسمياً اليوم، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس غداً الجمعة.

ونشر الجاغوب أمس الأربعاء، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.

وقال الجاغوب يوم الأربعاء: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".

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