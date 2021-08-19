إسرائيل: اكتشاف 10 حالات إصابة بطفرة جديدة من فيروس (كورونا)



ولم يُعرف بعد مدى نجاعة التطعيم في مكافحة هذه السلالة، وأُفيد أن ثمانية من المصابين عادوا من دول أجنبية فيما تم تشخيص اثنين داخل المجتمع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



في السياق، والتأمت لجنة التطعيمات في وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، للمصادقة على توسيع رقعة حملة التطعيم بالجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس (كورونا) لتشمل أيضا الفئة العمرية ما بين 40 و50 عاماً.



ويميل أعضاء اللجنة إلى المصادقة على هذا القرار في ضوء الأبحاث الطبية التي تشير إلى نجاعة هذه الجرعة في منع انتقال العدوى ونظرا لقلة المضاعفات الطبية التي قد تسببها لمن يتلقاها.

يذكر أن المعطيات تشير الى انخفاض المنحنى الوبائي في صفوف مواطنين في سن (60 عاماً)، فما فوق سبق وأن تلقى معظمهم الجرعة الثالثة للقاح.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تشخيص 10 حالات للإصابة بطفرة "إي واي 3" من فيروس (كورونا) وهو سلالة من طفرة "دلتا" تنتشر في عدة دول بما فيها الولايات المتحدة.