تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية





يأتي ذلك في إشارة من الجاغوب على تأجيل التعديل الوزاري الذي كان من المقرر أن يجرى رسمياً اليوم، على أن يتم حلف اليمين أمام الرئيس عباس غداً الجمعة.









ونشر الجاغوب أمس الأربعاء، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.

وقال الجاغوب يوم الأربعاء: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تأجيل التعديل".