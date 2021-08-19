"مستعدون لتحمل كامل المسؤولية".. تفاصيل بيان عائلة السائق بشأن حادث مصرع سيدتين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة أبو حصيرة اليوم الخميس، بياناً، بشأن حادث السير الذي أودى بحياة سيدتين، وإصابة أخرى بجراح خطيرة، قبل يومين، شمال القطاع.وأكدت العائلة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ضرورة وأهمية أن يأخذ القانون مجراه، وأن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة قانونياً ومجتمعياً، مشيرة إلى أن "ابننا السائق وبمجرد وقوع الحدث قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في مكان الحدث وعلى الفور، وذلك خلاف ما ذاع وانتشر بالخصوص"وأعلنت عائلة أبو حصيرة عن "استعدادها الكامل لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية والمجتمعية لكل ما ترتب على الحادث من آثار أليمة ألمت بعائلتي كريزم وشحيبر".وكانت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، أفادت مساء الثلاثاء الماضي، بوفاة سيدتين إثر حادث سير على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة.كما أفادت "المرور" بحدوث إصابة أخرى بجراح خطيرة، خلال الحادث الذي وقع بالقرب من استراحة الحرية.وبعد ساعات قليلة من الحادث، قالت الشرطة بغزة: إنها أوقفت سائقي سيارتين تسببا بدهس ثلاثة مواطنات الليلة الماضية على شارع الرشيد قرب السودانية شمال غرب غزة.وأكدت الشرطة أن أحد السائقين يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر 23 عاماً، حيث أدى الحادث لوفاة اثنتين وإصابة الثالثة بحالة خطرة، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن السيارتين كانتا في حالة تسابق بسرعة كبيرة.وذكر العقيد أيمن البطنيجي "قام سائق المركبة المتسببة بالحادث بالهروب من المكان، وفي إطار التحقيقات تم التعرف على هويته وتوقيفه فجر اليوم، كما تم حجز المركبتين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".وأضاف: "في هذا الإطار نُجدد التأكيد على السائقين بالالتزام بقوانين السير والسرعة المحددة على الطريق حفاظاً على حياة المواطنين وأرواحهم، وإن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المُخالفين والمستهترين".وفيما يلي نص بيان عائلة أبو حصيرة:قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ}.تتقدم "عائلة أبو حصيرة" في الوطن والشتات بالتعزية والمواساة من عائلتي "كريزم وشحيبر" بوفاة ابنتيهما المرحومة -بإذن الله تعالى- سمر فارس كريزم، والمرحومة -بإذن الله تعالى- شهيرة صائب شحيبر، الذين ارتقوا إثر حادث سير مؤسف وقع مساء أول أمس الثلاثاء على شارع الرشيد شمال القطاع. سائلين المولى الكريم لهم الرحمة والقبول، وأن يسكنهم ربنا أعالي جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.كما ندعوه سبحانه بكل معاني الرجاء بأن يعجل بشفاء الفتاة| سالي فارس كريزم إننا وإذ نعزي العائلتين الكريمتين لنعبر عن وقوفنا بجانبهم في مصابهم الجلل والذي تسبب فيه أحد أبنائنا أثناء عمله كسائق، ونقله لمجموعة من الأشخاص من مدينة غزة لمنطقة الشمال.وإن العائلة ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الحدث بادرت لتطويقه عبر التواصل مع جهات الاختصاص الأمنية، والجهات المجتمعية، مؤكدين لهم ضرورة و أهمية أن يأخذ القانون مجراه، وأن تستكمل جميع الإجراءات اللازمة قانونياً ومجتمعياً.كما نشير أن ابننا السائق وبمجرد وقوع الحدث قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في مكان الحدث وعلى الفور، وذلك خلاف ما ذاع وانتشر بالخصوص داعين الجهات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية حفاظاً على مشاعر العائلتين الكريمتين، وتعزيزاً لحالة السلم المجتمعي التي نأمل أن تبقى عنواناً لقطاعنا المجاهد.وتأكيداً على ما سبق فإننا في " عائلة أبو حصيرة" نعلن عن استعدادنا الكامل لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية والمجتمعية لكل ما ترتب على الحادث من آثار أليمة ألمت بالعائلتين الكريمتين واللتان تربطنا بهم علاقة نسبٍ وجيرة ممتدة زماناً ومكاناً.ونؤكد على أن خاطر عائلتي "كريزم وشحيبر" هو خاطرنا، ويؤثر فينا ما يؤثر فيهم، وأننا بصدد استكمال جميع الإجراءات اللازمة مع جهات الاختصاص.