شؤون فلسطينية

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين

غنيم: معركتنا مع الاحتلال الذي يستخدم المياه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قام رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم بجولة تفقدية شملت قرية أبو فلاح في محافظة رام الله وقرية دوما في محافظة نابلس للاطلاع على احتياجات هذه المناطق.

واستهل غنيم جولته في قرية أبو فلاح اطلع خلالها على الاحتياجات التي طرحها رئيس وأهالي القرية والمتعلقة بالحاجة إلى إيصال المياه للحارات غير المشبوكة على شبكة المياه الحالية، وكذلك الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لإيصال المياه إلى التجمعات الواقعة في المناطق المرتفعة.

وأكد غنيم في هذا الصدد انه سيتم بحث كافة القضايا المطروحة ووضع الآليات المناسبة لتحسين الوضع المائي وتوفير خدمة المياه للتجمعات الجديدة التي ظهرت نتيجة للتوسع العمراني، وأيضا تخفيف الأعباء المالية على المواطنين حيث تم مؤخرا المصادقة على نظام التعرفة من قبل مجلس الوزراء والذي يساهم في توضيح التكلفة الحقيقة المترتبة على المواطن.

كما توجه غنيم الى قرية دوما والتقى برئيس وأعضاء مجلسها ليستمع خلال اللقاء إلى جملة من الاحتياجات التي تركزت على أهمية زيادة الحصة المائية للمنطقة في ظل الزيادة السكانية وما  يرافقها من زيادة في الطلب على المياه، وكذلك بحث السبل لإيجاد مصادر مياه بديلة تغذي القرية التي تعاني من الهجمات
الاستيطانية المتكررة الرامية إلى السيطرة على كافة مناحي الحياة كالأرض والمياه وغرها.

وفي هذا الجانب أكد المهندس غنيم أن الحكومة ولدعم المناطق المهددة أقرت تخصيص موازنة للأغوار لتنفيذ مشاريع حيوية فيها ودوما واحدة من هذه المناطق، موضحا أن قضية المياه قضية جوهرية فالاحتلال يستخدم المياه كسلاح يضغط فيه على
الفلسطينيين من خلال تحكمه بمصادر المياه ومنعها عن الفلسطينيين.

وأضاف: أننا ومن خلال المختصين في سلطة المياه سندرس الحلول التي من الممكن المضي فيها لتوفير كميات مياه إضافية والتي تتضمن تأهيل ينابيع المياه الموجود واستغلالها لتوفير كميات مياه أخرى.

وقام غنيم والوفد المرافق بجولة في القرية للاطلاع على النبع التي ستقوم سلطة المياه بتأهيله، وكذلك الأراضي المهددة من قبل المستوطنين وتغولهم فيها بهدف طرد الفلسطينيين منها.

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