شؤون فلسطينية

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعرب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للوضع في لبنان وتأثيراته على لاجئي فلسطين. 

وقال بيان لـ (أونروا) وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: :فبين الانهيار الاقتصادي والمالي وجائحة (كوفيد-19) والأثر الكارثي لانفجار ميناء بيروت، وفي الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمات متعددة، يكافح لاجئو فلسطين، وهم أحد أكثر المجتمعات عرضة للمخاطر في لبنان، أكثر من أي وقت مضى في سبيل البقاء على قيد الحياة".

وتابع البيان: "لقد أثرت الأزمات التي تراكمت منذ عام 2019 على جميع شرائح المجتمع في لبنان، مما أثر بشكل كبير على وصول اللاجئين بشكل عام - ولاجئي فلسطين بشكل خاص - إلى مصادر كسب العيش. وأدى الانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة المحلية إلى انخفاض القوة الشرائية للاجئي فلسطين في حين استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، مع تجاوز معدل التضخم 100 في المئة. إن معدلات الفقر آخذة في الارتفاع بين المجتمعات المعرضة للمخاطر، بمن في ذلك لاجئي فلسطين".

وقال المفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني: "في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة لسد الاحتياجات غير المسبوقة في لبنان، والذي يشهد الآن نقصا حادا في الوقود والبضائع، فإنه من الضروري إيلاء الاهتمام الكافي للظروف القاسية للغاية التي يعيش فيها معظم لاجئي فلسطين في لبنان، بمن في ذلك لاجئي فلسطين الذين فروا من الصراع المسلح في سوريا".

ولا تزال (أونروا) المزود الرئيس للخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وتحسين المخيمات، لأكثر من 210,000 لاجئ من فلسطين موجودين في لبنان. يشمل هؤلاء حوالي 28,000 لاجئ فلسطيني من سوريا.

وكانت ورقة إيجازية صدرت مؤخرا عن منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية الإنسانية في لبنان قد قدمت وصفا حزينا للغاية للمشقة التي يواجهها لاجئو فلسطين في لبنان، واصفة إياهم بأنهم "ينزلقون من خلال شقوق" نظام الخدمة في البلاد، على الرغم من توفر خدمات الأونروا الأساسية لهم. وتؤكد الاستطلاعات التي أجرتها (أونروا) مؤخرا أن فرص العمل، بما في ذلك العمالة اليومية، للاجئي فلسطين في لبنان قد أصبحت شبه معدومة وأن جميع لاجئي فلسطين تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.

مع تمدد الأمم المتحدة ومجتمع المساعدة الأوسع في لبنان إلى أقصى الحدود في محاولاتها لدعم الشعب اللبناني، تدعو (أونروا) المانحين إلى دعم الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئي فلسطين. وتشمل هذه الاحتياجات المعونة النقدية وزيادة تغطية الخدمات الصحية والطبية وضمان عودة أطفال لاجئي فلسطين في لبنان إلى المدرسة.

وأضاف لازاريني: "إن الوضع في مخيمات لاجئي فلسطين متقلب للغاية، ويتحدث الشباب على وجه الخصوص عن مستوى من اليأس لا يترك سوى فرص قليلة لحياة كريمة. إنه لمن الضروري للغاية ضمان الدعم الكافي للأونروا للمساعدة في تخفيف الضعف الشديد الذي يعيشه لاجئو فلسطين في لبنان".

أخبار ذات صلة

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

ما أثر منع إدخال المنحة القطرية وتأخر شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر بغزة؟

ما أثر منع إدخال المنحة القطرية وتأخر شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر بغزة؟

العمادي يكشف آلية وموعد توزيع المنحة القطرية للأسر الفقيرة بالقطاع

العمادي يكشف آلية وموعد توزيع المنحة القطرية للأسر الفقيرة بالقطاع

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

جامعة الدول العربية تدعو الدول المانحة لسرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل (أونروا)

الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق بغزة تكرم طلبة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المنشآت السياحية

الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق بغزة تكرم طلبة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المنشآت السياحية

صندوق التشغيل والوكالة البلجيكية يطلقان مشروع &#34;وظيفتي الأولى&#34;

صندوق التشغيل والوكالة البلجيكية يطلقان مشروع "وظيفتي الأولى"

نابلس: إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الشرطة توضح حقيقة تصريح منسوب للواء عطا الله حول الأوضاع في جنين

الشرطة توضح حقيقة تصريح منسوب للواء عطا الله حول الأوضاع في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

لبنان: (أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الذين هم من بين الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر بالبلاد

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق بغزة تكرم طلبة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المنشآت السياحية

الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق بغزة تكرم طلبة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المنشآت السياحية

نابلس: إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس بتأمين التعليم العالي

أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس بتأمين التعليم العالي

الأسير يوسف العامر يعلق إضرابه عن المفتوح عن الطعام

الأسير يوسف العامر يعلق إضرابه عن المفتوح عن الطعام

لبيد لوزير المخابرات المصري: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

لبيد لوزير المخابرات المصري: لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب افريقي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب افريقي

منوعات

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: الظهور الأول لطليق سميرة سعيد مع ابنهما شادي يثير الجدل

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد: منى زكي تفجر مفاجأة لجمهورها مع إسعاد يونس

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

شاهد كيف سخر أحمد حلمي من كريم عبد العزيز بيوم ميلاده

هنيدي يثير الجدل &#34;كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة&#34;

هنيدي يثير الجدل "كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية وفوجئت بمكالمة صادمة"

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا)؟

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: الظهور الأول لنيللي كريم من شهر عسلها في نيويورك

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها &#34;زمن قلة الأدب&#34;

شاهد: لقاء الخميسي تهاجم جمهورها وتدافع عن زوجها "زمن قلة الأدب"

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

هل استخدم محمد رمضان سلاح آلي في كليبه الجديد؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

شاهد: التعليق الأول للراقصة دينا بعد ظهورها بالحجاب والعباءة

عربي

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

(إيفر غيفن) تعبر قناة السويس مجددا لأول مرة منذ إغلاق القناة

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

نصرالله: ساعات وتصل سفينة إيران النفطية إلى لبنان ونحذر أمريكا وإسرائيل من المساس بها

نصرالله: ساعات وتصل سفينة إيران النفطية إلى لبنان ونحذر أمريكا وإسرائيل من المساس بها