دولي

مؤكداً الوصول لاتفاق.. غانتس: لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة مستفيدي المنحة القطرية

مؤكداً الوصول لاتفاق.. غانتس: لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة مستفيدي المنحة القطرية
بيني غانتس مع قيادة جيش الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة وأحد البنوك في قطاع غزة مباشرة إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت الإشراف.

وأعرب في كلمة مسجلة، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن شكره لقطر "على دورها الإيجابي في المنطقة"، مشيراً إلى أن لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين.

وأكد غانتس أن تل أبيب ستواصل حوارها مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة، وفق تعبيره.

ووفق الصحيفة، فإن الآلية الجديدة، لا تتضمن حل بخصوص رواتب موظفي غزة.

يأتي ذلك بعدما وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها، محمد العمادي، الخميس، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة، بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقال العمادي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع 100 دولار، لكل أسرة نقدا.

وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

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