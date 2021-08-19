العالول يترأس اجتماع لهيئة التعبئة والتنظيم في حركة فتح

رام الله - دنيا الوطنترأس نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اجتماعاً في مكتبه اليوم لهيئة التعبئة والتنظيم في الحركة، حيث تم تدارس استكمال تشكيل الهيئة وآليات عملها وسبل تطويرها.وحسب النظام الداخلي للحركة تتشكل الهيئة من مفوضيات التعبئة في المحافظات الشمالية والجنوبية وأقاليم الخارج والمفوضيات ذات العلاقة وأعضاء من المجلس الثوري.وستعمل الهيئة على تفعيل دور المفوضيات والتنسيق بينها ومتابعة اعمالها وصولاً لأفضل السبل لخدمة الحركة وتحسين أداء كافة الأطر التنظيمية والحركية.وجاء هذا الاجتماع لتنفيذ قرارات المجلس الثوري في اجتماعه الأخير، فيما سيتواصل العمل لتنفيذ كافة قراراته.