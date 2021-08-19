الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق بغزة تكرم طلبة الثانوية العامة من أبناء أصحاب المنشآت السياحية









وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء المستثمرين في القطاع السياحي وسط أجواء مليئة بالفرح .

رام الله - دنيا الوطنكرّمت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة، طلبة الثانوية العامة، من أبناء أصحاب المنشآت السياحية، على مستوى محافظات قطاع غزة للعام 2021.جاء ذلك خلال احتفال بهيج نظمته الهيئة في قاعة فندق الجزيرة بغزة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومدير عام وزارة السياحة و الاثار وأولياء أمور الطلبة الناجحينوقدّم رئيس الهيئة عبدو غنيم، التهاني للناجحين متمنياً لهم التوفيق والتميز في حياتهم المستقبلية، كما قدّم الشكر للمؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، التي ترعى المسيرة التعليمية في سبيل هذا الإنجاز الكبير.وأكد غنيم في كلمته للمتفوقين على أنهم أمل الشعب الفلسطيني ومستقبله، مشيراً إلى دورهم القادم في عملية البناء والتطوير الوطني من خلال المضي إلى أبعد مدى في التحصيل العلمي واكتساب الخبرات، بما يحقق لهم الدور الرائد مستقبلاً.وقال غنيم: ” نسجل فخرنا واعتزازنا بتفوق ونجاح أبناء زملائنا في القطاع السياحي، وإن أعظم هدية يقدموها لآبائهم الأبطال هو هذا النجاح .من جانبه تقدم د زكريا الهور، مدير عام وزارة السياحة بغزة، في كلمة له خلال الحفل، بالتهاني والتبريكات لجميع الطلبة الناجحين والمتميزين لافتاً إلى أن هذا العام كان استثنائياً بسبب جائحة كورونا والعدوان الصهيوني الغاشم، لكن برغم ذلك استطاع الطلبة النجاح والتميز وذلك بفضل الله تعالى، وجهودهم، ودعم ومساندة أولياء أمورهم من المستثمرين في القطاع السياحي، والمعلمين والمدارس والوزارة.وأوضح أن طلبة فلسطين بشكل عام وطلبة غزة على وجه الخصوص يمثلون عنواناً لتحدي الاحتلال ويقولون للعالم أجمع أن التعليم طريق التحرير وسبيل لتقرير المصير.وقدّم مدير عام الوزارة الشكر لكل من ساهم بنجاح هذا الحفل المميز .و من جانبها اكدت السيدة ايمان عواد نائب رئيس مجلس الإدارة ان هذا التكريم تقوم به الهيئة لأول مرة منذ تأسيسها و لكنه سيتكرر الأعوام القادمة متمنية مزيداً من النجاح و التقدم لكافه الطلبة.