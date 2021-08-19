أفغانستان: الإعلان عن وفاة لاعب كرة إثر سقوطه من طائرة أمريكية الاثنين الماضي
ذكرت وكالة (أريانا) الأفغانية للأنباء اليوم الخميس، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم، توفي بعد سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي.
وأشارت الوكالة، إلى أن أنواري سقط من طائرة "بوينج سي-17" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته، وفق ما نقل موقع (الإمارات اليوم).
وكانت أعداد كبيرة من المواطنين الأفغان، حاولوا الفرار من بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على الحكم يوم الأحد الماضي وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.
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