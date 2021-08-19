الشرطة توضح حقيقة تصريح منسوب للواء عطا الله حول الأوضاع في جنين





وأكد ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن عطالله في نفس الوقت، لم يلتقي بأي صحفي ولم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلام منذ ما يزيد عن الشهرين، وأن التصريحات الرسمية يتم نشرها عبر موقع الشرطة الالكتروني، وصفحة شرطة فلسطين عبر (فيسبوك) وأدواتها الاتصالية الأخرى .



وطالب ارزيقات الجميع بضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، مثمناً دور وسائل الإعلام والصحفيين في نقل الحقيقة.





رام الله - دنيا الوطننفت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، وعلى لسان الناطق باسمها، العقيد لؤي ارزيقات، جملةً وتفصيلاً، التصريح المنسوب للواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة حول الأوضاع في مدينة جنين.