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شؤون فلسطينية

أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس بتأمين التعليم العالي

أبو مويس يستقبل أسرى محررين ويؤكد على الحق المقدس بتأمين التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، اليوم الخميس، أن حق الأسرى في إكمال تعليمهم هو حق مقدّس، لافتًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ اتخذت كل ما يلزم لتسهيل التحاق الأسرى ببرامج التعليم العالي، وأنها ستواصل جهودها في هذا السياق، خدمةً للأسرى وتشجيعًا لهم وتعزيزًا لدورهم الريادي في المجتمع.

ولفت خلال استقباله وفدًا من الأسرى المحررين في مكتبه برام الله، إلى محورية قضية الأسرى في المجتمع الفلسطيني والعالم الحر عمومًا، مشيدًا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها الأسرى وما يزالون؛ سواءً خلال فترة أسرهم وبعد التحرّر.

وبحث اللقاء موضوعات وقضايا تتعلق بدعم حق الأسرى في إكمال تعليمهم العالي وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن لهم هذا الحق، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو.

من جانبه، كرّم وفد الأسرى الوزير أبو مويس لجهوده وحرصه على دعم حقوق الأسرى، شاكرين الوزير على دوره الجلي في إحداث نقلة نوعية على صعيد تسهيل التحاق الأسرى في التعليم العالي، سواءً خلال الأسر أو بعد التحرّر.

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