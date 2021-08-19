للمرة الأولى منذ (20 عاماً).. إسرائيل تخفض مستوى "التهديد الإرهابي" بشواطئ سيناء وشرم الشيخ





ومع ذلك بقي الخطر في شمال سيناء، مرتفعًا على حاله عند المستوى الأول، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وهذا هو أول تخفيض لمستوى "التهديد الإرهابي" في شواطئ سيناء وشرم الشيخ منذ أكثر من (20 عاماً).





وقد ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، مدير المخابرات المصرية، عباس كامل بذلك اثناء اجتماعهما في القدس أمس.



وذكرت (القناة 11) التلفزيونية أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا توجه مساء أمس الأربعاء إلى شرم الشيخ برئاسة ضابط كبير في جيش الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خفض مستوى "التهديد الإرهابي" في شواطئ سيناء وشرم الشيخ من المستوى الأول إلى الثالث.