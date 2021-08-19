دولي

شاهد: جيش الاحتلال يختتم تمريناً مفاجئاً أجرته فرقة الجليل عند الحدود الشمالية

شاهد: جيش الاحتلال يختتم تمريناً مفاجئاً أجرته فرقة الجليل عند الحدود الشمالية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم جيش الاحتلال اليوم الخميس، التمرين المفاجئ الذي أجرته فرقة الجليل في إطار فحص جاهزية قوات الجيش لاحتمالات التصعيد على الحدود الشمالية.

وشاركت في التمرين ألوية الفرقة وقيادتها بالإضافة إلى الكتائب العاملة على الحدود مع لبنان، وقوات أخرى من سلاح الجو والبحرية والاستخبارات والاتصالات، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش.


 


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