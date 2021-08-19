التعليم بغزة: سنتوجه للتعليم المدمج أو الإلكتروني في هذه الحالة

خاص دنيا الوطن - أمل الكحلوتأكد أحمد النجار، مدير العلاقات العامة، في وزارة التربية والتعليم بغزة، أن وزارته قررت بدء العام الدراسي من خلال التعليم الوجاهي الكامل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.وأشار النجار، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن لدى الوزارة، ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي، مضيفاً أنه "إذا ارتفع منحنى الإصابات سنكون مضطرين إلى التعليم الوجاهي ما بين الفترتين بمعنى التناوب بين طلبة الفصل الواحد، نصف الفصل في ثلاثة أيام والنصف الآخر في ثلاثة أيام أخرى".وأضاف: "إذا ازداد عدد الإصابات سيتم اللجوء إلى التعليم المدمج الذي يزاوج بين التعليم الإلكتروني والتعليم الوجاهي"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه إذا زادت الأمور سوءاً ستكون الوزارة مضطرة للذهاب إلى السيناريو الثالث وهو التعليم الإلكتروني بشكل كامل.وشدد مدير العلاقات العامة في وزارة التربية، أن جميع المدارس بقطاع غزة، معقمة ونظيفة وآمنة، لافتاً إلى أن الوزارة "تأكدت من جهوزية مدارسها ومن نظافة البيئة المدرسية، من خلال شركات النظافة التي تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم".