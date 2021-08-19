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الصحة الإيرانية: وفيات (كورونا) تخطت الـ 100 ألف في البلاد حتى الآن

الصحة الإيرانية: وفيات (كورونا) تخطت الـ 100 ألف في البلاد حتى الآن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس (كورونا) في البلاد، قد تخطت الـ 100 ألف، حتى الآن.

وسجلت الحصيلة الأعلى لعدد الوفيات، يوم الاثنين الماضي، بعد وفاة 588 شخصا خلال يوم واحد، حيث وصل عدد الوفيات الإجمالي في البلاد، بسبب "كوفيد-19"، حتى هذا اليوم، إلى 97828 حالة، من بين أكثر من 3.7 مليون حالة إصابة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأعلنت الحكومة الإيرانية أن أكثر من 19 مليون شخص تلقوا الجرعتين الأولى والثاني من لقاحات فيروس (كورونا) المستجد، حتى الآن.

وفي السبت الماضي، فرضت إيران إغلاقا عاما، ابتداء الاثنين ولمدة خمسة أيام، تنتهي غدا الجمعة، لجميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية، في محاولة للسيطرة على الوضع الصحي.

كما قررت السلطات أيضا، منع مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى منع المواكب السيارة.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة فارس، ظهر اليوم الخميس، أن مصلحة الجمارك الإيرانية أعلنت عن استيراد 24 مليونا و 434 ألفا و 610 جرعات، ضمن 37 شحنة من مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، منذ 4 شباط/فبراير عام 2020، وحتى الآن.

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