استعدادا لـ"يوم الغضب".. جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على الحدود الشرقية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، قرروا رفع مستوى التأهب؛ خشية اندلاع أحداث قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، تزامنا مع يوم الغضب الذي دعت اليه الفصائل الفلسطينية يوم السبت المقبل.بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قواته استعدادًا ليوم الغضب عند حدود غزة السبت".وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد أكدت في بيان لها عقب اجتماعها أمس الأربعاء، عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الشعبية ردا على استمرار إجراءات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.