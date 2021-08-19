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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشرع بأعمال تجريف قبالة جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يشرع بأعمال تجريف قبالة جبل صبيح جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
شرعت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية، صباح الخميس، أعمال تجريف في منطقة "المسبح" على تلة كرم النمر المقابلة لجبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن الجرافة العسكرية قامت بأعمال تجريف وتسوية للطريق المؤدي لمكان تجمّع المتظاهرين يوميًا وأسبوعيًا، وذلك قبيل انطلاق مسيرات يوم غد الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنيتة يوم أمس الأربعاء في منطقة "الهوتة" التي تشهد مواجهات عنيفة أسبوعيًا.

وفي ذات السياق تتواصل فعاليات الإرباك الليلي من قبل حراس الجبل في محيط جبل صبيح حيث البؤرة الاستيطانية "افيتار"، حيث أشعلت وحدة الكوشوك العشرات من إطارات السيارات التي غطت السماء في المنطقة.

ومنذ انطلاق أعمال المقاومة الشعبية في بيتا استشهد 6 شبان كان آخرهم عماد دويكات الذي ارتقى الجمعة الماضية بعد إصابته برصاصة في الصدر.

ويوميًا تندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا الرئيسي الموازي لشارع نابلس.

وطور الشبان منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، آخرها تفجير براميل كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة عل قمة جبل صبيح.

ونجحت وحدات "الإرباك الليلي" بإحراق بيتين متنقلين في البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح، فيما اقتحم الشبان البؤرة الاستيطانية التي تخضع لحراسة إسرائيلية مشددة على مدار الساعة، وأضرموا النيران في عدد من البيوت المتنقلة فيها.

ويشهد جبل صبيح مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وبموازاتها تقوم وحدات الإرباك الليلي بمشاغلة الجنود والمستوطنين بأساليب إبداعية مبتكرة.

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