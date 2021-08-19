هيئة الأسرى تستنكر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أسرى معتقل "جلبوع"

رام الله - دنيا الوطنأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة والعنصرية التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية بحق الأسرى في مختلف السجون، لاسيما بعد الاقتحام المفاجئ الذي تعرض له أسرى معتقل "جلبوع" يوم أمس.وأوضحت الهيئة في بيانها، أن وحدات "اليماز والدرور" اقتحمت يوم أمس الساعة العاشرة والنصف ليلاً قسمي (1) و (4) ، ونفذت حملة تفتيشات قمعية وواسعة داخل القسمين، علماً بأن كلا القسمين يضم أسرى من حركة فتح.وأضافت الهيئة أن عملية الاقتحام تمت بدون أي مبرر يستدعي لذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، والعبث بمقتنياتهم وقلبها رأساً على عقب ، ولا تزال حالة التوتر والاحتقان تسود بين صفوف الأسرى داخل الأقسام.