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الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان

الحريري يهاجم نصرالله: سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها عقوبات إضافية على لبنان
رام الله - دنيا الوطن
رد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري على إعلان حسن نصر الله أمين عام "حزب الله" بإبحار أول سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان، قائلا: "سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية".

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع (تويتر)، تساءل الحريري: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين، أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟"، مشيرا إلى أن "حزب الله يعلم أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

وقال الحريري إن "الحزب يعلم أيضا أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات اضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى"، مشددا على أن "اعتبار السفن الايرانية أراضٍ لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية. ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرف غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".

وأضاف: "نعم إيران تعطل تأليف الحكومة. وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية؟ هل نحن في دولة تسلم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع إلى المرافئ والأشغال العامة، له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي السفن الإيرانية المحملة بالمازوت والبنزين، وأن يهدد بادخالها بحرا وبرا وجهارا نهارا، رغما عن السلطات العسكرية والأمنية؟".

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