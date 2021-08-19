الجزائر تتهم مجموعات لها صلة بالمغرب وإسرائيل بإشعال حرائق الغابات

رام الله - دنيا الوطناتهمت الجزائر مجموعتين صنفتهما مؤخرا بين "المنظمات الإرهابية" بإشعال حرائق الغابات المدمرة هذا الشهر في البلاد، مشيرة إلى أن "إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل".ووفق وكالة (رويترز) فقد قالت الرئاسة بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن إن "الشرطة اعتقلت 22 شخصا للاشتباه في إشعال تلك الحرائق"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق جماعتي "رشاد الإسلامية" و"الماك" وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل".وأوضحت أن "الماك تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني".وأضافت: "تكثف المصالح الأمنية جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية".