بعد حوادث السير الأخيرة.. شرطة مرور غزة تتخذ قرارات جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، العميد تامر شحادة: إن إدارة شرطة المرور ستتخذ عددا من الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية، في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية.وأكد شحادة، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة عرفات للشرطة وسط مدينة غزة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تجيز، وكل من يقود مركبة بعكس اتجاه السير، وكل من يقطع بمركبته بسرعة غير مسموح بها.وأضاف: كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بعمل حركات بهلوانية (سباقات وتفحيط)، وكل من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات، أو قيادة مركبة غير مسجلة في سلطة الترخيص (بودي).وتابع: كذلك كل من يقوم بعرقلة حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، ومواكب الأفراح التي تغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز (لوحة الأرقام).وأوضح شحادة أن أي مركبة يتم خروج المواطنين من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر، سيتخذ بحقها الاجراءات القانونية، وكذلك مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال من ناحية صلاحيتها والحمولة المسموح بها.