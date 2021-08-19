الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضي وفجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في طولكرم.ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الفتى عبود منصور رشيد زميرو (16 عامًا)، وهو من مخيم جنين للاجئين، وذلك أثناء تواجده بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري شمال شرقي مدينة جنين.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد غالب دروبي بعد مداهمة منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية شوفة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام أثناء مرورها في الحي الغربي للقرية.واعتقلت قوات الاحتلال المواطن فادي مهيوب اعمير (41 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المدينة.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان زواهرة (٣١ عاما) من مخيم الدهيشة، والشاب عيسى أبو عاهور (٢٨ عاما) من سكان شارع الصف أثناء عمله في بلدة الخضر، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد طالب طقاطقة (٢٤ عاما)، من بلدة بيت فجار، وسلمت ذوي الشاب شادي وليد طقاطقة بلاغا لمراجعة مخابراتها.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب ابراهيم منير العمايرة (22 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.وفي القدس المحتلة، أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة في القسم العلوي من جسمه، بعد أن أقدم مستوطنون فجرا على طعنه خلال تواجده في مدينة القدس المحتلة.ونقلت طواقم الاحتلال الطبية الشاب الذي تعرض لعدة طعنات إلى مستشفى "شعاري تسيدك"، حيث فتحت قوات الاحتلال تحقيقا بملابسات الحادث، وإذ ما كانت الدوافع للحادث قومية، دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.