التعليم بغزة يطلق حملة توعوية لحث المعلمين على تلقي التطعيم ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونسيف وجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي بحملة توعوية لحث المعلمين على تلقي التطعيم ضد فايروس كورونا.وأُطلقت الحملة من مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين بشرق غزة حيث عقدت الوزارة ورشة تثقيفية للطاقم التدريسي، بمشاركة مدير دائرة الصحة المدرسية د. عبد الكريم المجدلاوي، وأخصائي علم الأوبئة في اليونسيف د.كين ليمويم، ومدير المدرسة أ. سامح المسلاتي.وأوضح المجدلاوي أن الورشة تأتي ضمن خطوات ستنفذها الوزارة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية لحث المعلمين على تلقي التطعيمات ضد فايروس كوفيد 19، لافتاً إلى أن حملة التوعية مع التطعيم تستهدف المرحلة الحالية جميع المعلمين والمعلمات، وفي الفترة المقبلة ستستهدف الطلبة من الصفوف العاشر حتى الثاني عشر، مبيناً أن اللقاحات آمنة ومتفق عليها من جميع دول العالم وموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.ودعا المجدلاوي جميع المعلمين لتقلي التطعيم بهدف حماية أنفسهم والطلبة والمجتمع مؤكداً أن تلقي التطعيم مسؤولية اجتماعية ووطنية وهو دافع مهم لاستمرار انتظام العملية التعليمية.من جانبه، أعرب ليموينم عن سعادته بزيارة غزة والمدارس، مؤكداً أن مواجهة فايروس كورونا تحتاج إلى تعاون الجميع وتتطلب توعية أفراد المجتمع ومنهم الطواقم التدريسية حتى نوجد بيئة مدرسة آمنة.وخلال اللقاء فُتح النقاش والاستفسار من المعلمين حول وباء كورونا، وتم الرد على إجاباتهم، كما تم في نهاية اللقاء إجراء تطعيمات لعدد من المعلمين في المدرسة.