مستوطنون يطعنون شابًا فلسطينيًا بالقدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة بعد أن أقدم مستوطنون فجر اليوم الخميس، على طعنه خلال تواجده في مدينة القدس المحتلة.وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب في مطلع العشرينيات من عمره تعرض للطعن من قبل مجموعة من المستوطنين في سوق "محانيه يهودا"، حيث أصيب بجروح خطيرة في القسم العلوي من جسمه.ونقلت طواقم الاحتلال الطبية الشاب الذي تعرض لعدة طعنات إلى مستشفى "شعاري تسيدك"، حيث فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا بملابسات الحادث، وإذ ما كانت الدوافع للحادث قومية، دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات.وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم واعتداءاتهم في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة في الآونة الأخيرة تمثلت بالاعتداء على المواطنين وضربهم وسحلهم، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة من حرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وتجريف الأراضي وشق الطرق الاستيطانية.