شؤون فلسطينية

إصابات (كورونا) في فلسطين تقترب من الألف

إصابات (كورونا) في فلسطين تقترب من الألف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاة، و962 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و243 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.

وقالت، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (188)، طولكرم (62)، قلقيلية (27)، طوباس (15)، جنين (45)، سلفيت (13)، رام الله والبيرة (58)، ضواحي القدس (7)، بيت لحم (6)، الخليل (6)، قطاع غزة (535)، لافتة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 6857 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (19)، طولكرم (15)، قلقيلية (1)، طوباس (5)، جنين (30)، سلفيت (4)، رام الله والبيرة (18)، الخليل (1)، قطاع غزة (150)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 25 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 65 مصابا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 679,940، بينهم 434,599 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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