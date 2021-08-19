وحدات القمع تقتحم قسمي (1) و(4) في سجن "جلبوع" وتجري عمليات تخريب

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي (1) و (4) في سجن "جلبوع"، وأجرت تفتيشات واسعة فيهما.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الخميس، إن وحدات "اليماز" و"الدرور" اقتحمت الساعة العاشرة والنصف ليلة أمس القسمين المذكورين، الذين يضمان أسرى من حركة "فتح"، ونفذت حملة تفتيش قمعية واسعة فيهما.وأضافت أن وحدات القمع تعمدت خلال الاقتحام والتفتيش استفزاز الأسرى، والعبث بمقتنياتهم وقلبها رأساً على عقب، مضيفة أن حالة التوتر والاحتقان تسود بين صفوف الأسرى داخل الأقسام.وأعربت الهيئة عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة والعنصرية التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية بحق الأسرى في مختلف السجون، والتنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم.