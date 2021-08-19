قطاع غزة يواصل تسجيل ارتفاع في إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2054 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 150 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 120464 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 3702 حالة، إجمالي المتعافين 115647 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1115 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 129، من بينها 78 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 126851 شخصا.