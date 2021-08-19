دولي

بينت: الإغلاق يهدد مستقبل "إسرائيل" ويعرض الأمن والاقتصاد للخطر

بينت: الإغلاق يهدد مستقبل "إسرائيل" ويعرض الأمن والاقتصاد للخطر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينت: إن فرض إغلاق جديد سيهدد مستقبل "إسرائيل" ويعرض الاقتصاد والأمن للخطر.

وبحسب ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرنوت) ذكر بينت أنه لا يوجد لدى الحكومة في هذه المرحلة نية لفرض إغلاق جديد لأنها تريد الحفاظ على الاقتصاد مع الحفاظ على الصحة".

وأشار إلى أن تقديم الجرعة الثالثة والتطعيم الشامل سيكون قادرًا على التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف بينت: "استراتيجيتنا واضحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إبقاء البلاد مفتوحة وافتتاح المدارس، فالإغلاق الجديد من شأنه أن يدمر مستقبلنا ويعرّض الاقتصاد والأمن للخطر". 

وأشار بينت إلى أهمية التطعيم لجميع الذين يمكنهم الوصول إليه، والجرعة الثالثة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، داعيًا الجميع إلى الذهاب بسرعة للحصول على اللقاح.

وأوضح رئيس الحكومة أن "اللقاحات آمنة وتعمل بشكل جيد، فمن بين آخر 105 حالة وفاة بسبب الفيروس، لم يتلق 103 منهم جرعات من اللقاح، وغالبية الأشخاص الذين يعانون من ظروف خطيرة والذين يموتون لم يتم تطعيمهم"، على حد قوله.

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