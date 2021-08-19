الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.وفي الخليل، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم منير العمايرة (22 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزا عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية ومداخل عدد من بلداتها ومخيماتها وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة حركة المرور وتأخر وصول المواطنين إلى أعمالهم.بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: غسان زواهرة (31عاما) من مخيم الدهيشة، وعيسى أبو عاهور (28 عاما) من سكان شارع الصف أثناء عمله في بلدة الخضر، إضافة إلى الشاب محمد طالب طقاطقة (24عاما)، من بلدة بيت فجار.كما وسلمت قوات الاحتلال ذوي الشاب شادي وليد طقاطقة من بيت فجار بلاغا لمراجعة مخابراتها.طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال أحمد غالب دروبي بعد مداهمة منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أثناء مرورها في الحي الغربي للقرية، كما اعتقلت المواطن فادي مهيوب اعمير (41 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شرق المدينة.