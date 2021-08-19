شؤون فلسطينية

3 أسرى من جنين يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

3 أسرى من جنين يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن ثلاثة أسرى من محافظة جنين، دخلوا اليوم الخميس، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن الأسير عبد الله أحمد فارس العارضة (42 عاماً) من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، دخل عامه الـــ23 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 19/08/1999م، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بحقه بالسجن (26) عاماً.

وذكر أن الأسيرين عمار صبحي موسى (43 عاماً)؛ من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة، ومحمد متعب طحاينة (46 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين دخلا عامهما التاسع عشر في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلتهما بتاريخ 19/08/2003م، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً على الأسير طحاينة بالسجن (19) عاماً، والأسير موسى حكماً بالسجن لمدة (21) عاماً.

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