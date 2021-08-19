مسؤول إسرائيلي يكشف الجديد حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 12، عن مسؤول أمني إسرائيلي، أنه من المتوقع خلال الأيام القريبة، الانتهاء من آلية تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة، التي من شأنها أن تخفض مستوى التوتر مع القطاع.وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد أكدت أن الأمم المتحدة وقطر، توصلتا الى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تدخل الأموال قريبا، وذلك بعد منعها لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد العملية العسكرية الأخيرة، فيما من المتوقع إتمام الاتفاق النهائي خلال أيام.وبموجب الاتفاق، فإنه سيكون بمقدور الأسر المحتاجة في غزة الموجودة في كشف المنحة الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم.