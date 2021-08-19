الصحة بغزة تصدر تنويهاً حل تصديق الشهادات الخاصة بتطعيم فيروس (كورونا)



وفي السياق، أشارت وزارة الصحة، إلى أن تصديق شهادات التطعيم (QR) للمسافرين خارج فلسطين، سيكون في مركز شهداء الرمال الصحي بغزة، وهو المعتمد فقط لدى وزارة الخارجية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تنويهاً حول تصديق الشهادات الخاصة بتطعيم فيروس (كورونا).وقالت الوزارة في التنويه: "استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تسهيل وتوفير الخدمات في كافة محافظات القطاع، فإننا ننوه للمواطنين الكرام بأنه يمكنهم اعتماد الشهادات الخاصة بتطعيم كوفيد 19، من خلال المراكز الصحية بالمحافظات الخمسة".وأكدت الوزارة، أن المراكز الصحية هي، مركز شهداء الرمال في محافظة غزة، ومركز شهداء جباليا بمحافظة الشمال، ومركز شهداء دير البلح بالمحافظة الوسطى، ومركز شهداء خانيونس (البندر) في محافظة خانيونس، ومركز شهداء رفح (أبو الوليد) في محافظة رفح.ودعت الوزارة، المواطنين الذي يحتاجون اعتماد شهادت التطعيم، التوجه الى المراكز المخصصة في كل محافظة.