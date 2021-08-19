غانتس لـ "عباس كامل": إسرائيل ترى أهمية كبيرة بتحقيق هدوء طويل الأمد بالجنوب

وقال غانتس خلال اللقاء: إن "إسرائيل ترى أهمية كبيرة في تحقيق هدوء طويل الأمد في الجنوب وفي تعزيز حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة"، وفق ما نقلت قناة (كان).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن وفداً أمنياً يضم مسؤولاً كبيراً اتجه إلى شرم الشيخ، بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، لكلٍ من تل أبيب ورام الله.





وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أفاد الأربعاء، بأن الأخير التقى وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، وذلك للمرة الأولى.





ووفق مكتب بينت، فإن الجانبين تحدثا عن العلاقات المشتركة، وبحثا ملف الوساطة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.



