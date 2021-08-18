شؤون فلسطينية

قبل تعديل وزاري مرتقب.. مدير دائرة الإعلام بوزارة الصحة يوجه رسالة لـ "الكيلة"

قبل تعديل وزاري مرتقب.. مدير دائرة الإعلام بوزارة الصحة يوجه رسالة لـ "الكيلة"
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
وجه مدير دائرة الإعلام في وزارة الصحة، محمد العواودة، رسالة لوزيرة الصحة، د.مي الكيلة، بعد الأنباء التي تحدثت عن تعديل وزاري مرتقب.

وقال العواودة في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، موجهة رسالته إلى الكيلة: "يعطيكِ ألف عافية.. اشتغلتي بوقت صعب جداً .. مش غريب عليك.. زي ما اشتغلتي بالانتفاضة لتداوي الناس، اشتغلتي باجتياح كورونا بنفس الوطنية والنفَس".

وأضاف: "ما حسينا بيوم بالتعامل معك انو في حدود ومعالي وهالات وبرستيج كذاب .. كنت بسيطة وعفوية لأبعد حدود".



ونشر مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.

وقال الجاغوب: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم  الجمعة بعد غد 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".

وفق ما نشر الجاغوب فإن د. سعيد سراحنة سيتولى حقيبة الصحة، خلفاً لـ "الكيلة".

أخبار ذات صلة

غانتس لـ &#34;عباس كامل&#34;: إسرائيل ترى أهمية كبيرة بتحقيق هدوء طويل الأمد بالجنوب

غانتس لـ "عباس كامل": إسرائيل ترى أهمية كبيرة بتحقيق هدوء طويل الأمد بالجنوب

&#34;الداخلية&#34; بغزة: لا يوجد أي توجه لفرض إجراءات إغلاق بهذه المرحلة

"الداخلية" بغزة: لا يوجد أي توجه لفرض إجراءات إغلاق بهذه المرحلة

بيت لحم: الشرطة والنيابة العامة تباشران إجراءاتها القانونية بواقعة وفاة مواطنة

بيت لحم: الشرطة والنيابة العامة تباشران إجراءاتها القانونية بواقعة وفاة مواطنة

طالع بالأسماء: الجاغوب يكشف تفاصيل التعديل الحكومي وموعد حلف اليمين

طالع بالأسماء: الجاغوب يكشف تفاصيل التعديل الحكومي وموعد حلف اليمين

الإعلام الإسرائيلي يكشف حقيقة ما يشاع عن عملية عسكرية واسعة في جنين

الإعلام الإسرائيلي يكشف حقيقة ما يشاع عن عملية عسكرية واسعة في جنين

بلدية غزة تُركب 12 حاوية مطمورة في منطقة &#34;كورنيش&#34; البحر

بلدية غزة تُركب 12 حاوية مطمورة في منطقة "كورنيش" البحر

الائتلاف النقابي العمالي: الحكومة الإسرائيلية تجبر العمال الفلسطينيين بأخذ طعم (كورونا) بشكل إجباري

الائتلاف النقابي العمالي: الحكومة الإسرائيلية تجبر العمال الفلسطينيين بأخذ طعم (كورونا) بشكل إجباري

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُركب 12 حاوية مطمورة في منطقة &#34;كورنيش&#34; البحر

بلدية غزة تُركب 12 حاوية مطمورة في منطقة "كورنيش" البحر

الائتلاف النقابي العمالي: الحكومة الإسرائيلية تجبر العمال الفلسطينيين بأخذ طعم (كورونا) بشكل إجباري

الائتلاف النقابي العمالي: الحكومة الإسرائيلية تجبر العمال الفلسطينيين بأخذ طعم (كورونا) بشكل إجباري

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض جمال عمرو

التربية&#34; تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على الطلبة والكادر التعليمي في طوباس

وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن ملتقى رجال الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي والغرفة التجارية بنابلس

وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن ملتقى رجال الأعمال العاملين بالقطاع الزراعي والغرفة التجارية بنابلس

بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صلاح قرار سياسي لإبعاد القيادات

بدران: تمديد عزل الشيخ رائد صلاح قرار سياسي لإبعاد القيادات

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف نفتالي بينت في 26 أغسطس الجاري

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف نفتالي بينت في 26 أغسطس الجاري

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

الأسرى كبار السن بسجن عسقلان يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح ضد (كورونا)

منوعات

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

هل انتهت دلال عبد العزيز من تصوير فيلمها الأخير قبل وفاتها؟

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد كيف دافعت ابنة أحمد زاهر عن نفسها وشقيقتها

شاهد: بطلة مسلسل &#34;حب للإيجار&#34; تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: بطلة مسلسل "حب للإيجار" تصدم جمهورها بتغيير جذري في شكلها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: هنا الزاهد تتصدر الترند بسبب والدتها

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع &#34;مدام توسو&#34;.. من هي؟

شاهد: فنانة عربية يوضع تمثالها بمتحف الشمع "مدام توسو".. من هي؟

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

شاهد: الراقصة دينا تثير الجدل بارتدائها العباءة والحجاب

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

ما سبب امتناع أحمد العوضي عن السفر مع ياسمين برحلة علاجها بسويسرا؟

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بتفاصيل عن حياتها الشخصية وخلافاتها مع زوجها

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

شاهد: ميريام فارس تثير الجدل بانفعالها و بكائها بحرقة بكلامها الجريء

عربي

لـ &#34;اعتبارات إنسانية&#34;.. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

لـ "اعتبارات إنسانية".. الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

عباس كامل يدعو نفتالي بينت لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. وصول السفير القطري الجديد إلى القاهرة لتسلم مهامه

عباس كامل يصل &#34;إسرائيل&#34; لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس

عباس كامل يصل "إسرائيل" لبحث عدة ملفات مع بينت وغانتس