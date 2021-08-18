قبل تعديل وزاري مرتقب.. مدير دائرة الإعلام بوزارة الصحة يوجه رسالة لـ "الكيلة"









ونشر مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.



وقال الجاغوب: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة بعد غد 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".



وفق ما نشر الجاغوب فإن د. سعيد سراحنة سيتولى حقيبة الصحة، خلفاً لـ "الكيلة".

ونشر مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.وقال الجاغوب: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة بعد غد 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".وفق ما نشر الجاغوب فإن د. سعيد سراحنة سيتولى حقيبة الصحة، خلفاً لـ "الكيلة".

رام الله - دنيا الوطنوجه مدير دائرة الإعلام في وزارة الصحة، محمد العواودة، رسالة لوزيرة الصحة، د.مي الكيلة، بعد الأنباء التي تحدثت عن تعديل وزاري مرتقب.وقال العواودة في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، موجهة رسالته إلى الكيلة: "يعطيكِ ألف عافية.. اشتغلتي بوقت صعب جداً .. مش غريب عليك.. زي ما اشتغلتي بالانتفاضة لتداوي الناس، اشتغلتي باجتياح كورونا بنفس الوطنية والنفَس".وأضاف: "ما حسينا بيوم بالتعامل معك انو في حدود ومعالي وهالات وبرستيج كذاب .. كنت بسيطة وعفوية لأبعد حدود".