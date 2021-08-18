"الداخلية" بغزة: لا يوجد أي توجه لفرض إجراءات إغلاق بهذه المرحلة





وشدد على أن "ما يتم تداوله هي تصريحات قديمة تم تعديل تاريخ نشرها من قبل مروجي الشائعات".



ودعا البزم المواطنين للتأكد من أية تصريحات أو بيانات من خلال المنابر الرسمية لوزارة الداخلية والأمن الوطني والمتحدث باسمها.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي توجه لفرض إجراءات إغلاق بهذه المرحلة، منوهة أنه لم تصدر أية تصريحات جديدة للمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءات مواجهة (كورونا).وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننوه أنه لم تصدر أية تصريحات جديدة للمتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءات مواجهة (كورونا)، حيث لا يوجد أي توجه لفرض إجراءات إغلاق في هذه المرحلة".