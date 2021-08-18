بيت لحم: الشرطة والنيابة العامة تباشران إجراءاتها القانونية بواقعة وفاة مواطنة

رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطنة تبلغ من العمر (28 عاماً) من سكان بلدة العبيدية، شرق محافظة بيت لحم .وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة بيت لحم تلقت بلاغاً حول وصول مواطنة تبلغ من العمر (28 عاماً) إلى مستشفى الحسين الحكومي بحالة خطرة حيث أعلن الأطباء فيما بعد عن وفاتها.وأضاف ارزيقات، أنه على الفور تحركت النيابة العامة على راس قوة من الشرطة للمكان للقيام بإجراءات الكشف والمعاينة اللازمة وامرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.