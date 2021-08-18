طالع بالأسماء: الجاغوب يكشف تفاصيل التعديل الحكومي وموعد حلف اليمين

نشر مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، منير الجاغوب، عبر صفحته على (فيسبوك)، تفاصيل التعديل الحكومي، في حكومة رئيس الوزراء، د.محمد اشتية وموعد حلف اليمين.





وقال الجاغوب: "من مصدر خاص التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة بعد غد 20-8-2021 إذا لم يحصل أي تعديلات جديدة".





وفيما يلي أسماء الوزراء بعد التعديل الحكومي، وفق ما نشر الجاغوب عبر صفحته على (فيسبوك):





د. محمد اشتية رئيس مجلس للوزراء

موسى حديد وزير الحكم المحلي

د. سعيد سراحنة وزير الصحة

مجدي الصالح وزير المواصلات

رفيق أبو عياش وزير العدل

مروان عورتاني وزير التربية

زياد الميمي وزير التعليم العالي

زهير الدبعي وزير الأوقاف

زياد هب الريح وزير داخلية

حسن عفيفي وزير الريادة والتمكين

نصري أبو جيش وزير العمل

رياض المالكي وزير الخارجية

د. اسحق سدر وزير الاتصالات

د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة

رولا معايعة وزيرة السياحة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد

رياض العطاري وزير الزراعة

د. محمد زيارة وزير الاشغال والإسكان

آمال حمد وزيرة شؤون المرأة

فادي الهدمي وزير القدس

شكري بشارة وزير المالية

نبيل ابو ردينة وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء

زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء

احمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن