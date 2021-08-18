الإعلام الإسرائيلي يكشف حقيقة ما يشاع عن عملية عسكرية واسعة في جنين

قال الصحفي غال بيرغر، من قناة (كان) مساء اليوم الأربعاء، إنه " لا صحة لما يشاع عن عملية عسكرية واسعة في جنين".





وأضاف بأن "الآليات العسكرية التي شوهدت، كانت متوجهة لتدريبات عسكرية في منطقة أخرى".





كما قال الصحفي، أوهاد حيمو، من (القناة 12)، إن " العربات المدرعة التي مرت قرب الجلمة تخص مناورة للواء غفعاتي مخطط لها مسبقا، ولا يخطط الجيش لاجتياح جنين".





وكان أربعة مواطنين استشهدوا قبل عدة أيام، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين ومخيمها.









رام الله - دنيا الوطن