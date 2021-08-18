بلدية غزة تُركب 12 حاوية مطمورة في منطقة "كورنيش" البحر



وذكر منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو أنه تم البدء بتركيب الحاويات في المنطقة الممتدة من دوار " الميناوي " شمالاً وحتى منطقة ما بعد تقاطع شارع 10 مع الرشيد جنوباً، بهدف التسهيل على المواطنين المارين على الكورنيش من التخلص النفايات.



وأضاف أن سعة الحاوية الواحدة تبلغ نحو 1000 لتر ومصنوع جدرانها من الخرسانة وبوابتها من الحديد المقوى وتم غرسها في الأرض مع بقاء البوابة بمستوى سطح بلاط الكورنيش لتسهيل تفريغها وترحيل النفايات التي بداخلها.



وأوضح أن فكرة تركيب الحاويات المطمورة تقوم على وضع الحاويات في الأرض وعدم إشغال مكان قد يتسبب بإعاقة حركة المارين على الأرصفة، بالإضافة إلى استيعاب كمية أكبر من النفايات بطريقة صحية.



وبين أن تركيب الحاويات في منطقة الكورنيش خطوة أولية سيجري تعميمها وتركيب حاويات أخرى مماثلة في مناطق مختلفة من المدينة ضمن مشروع تحديث وتطوير إدارة أنظمة النفايات الصلبة الذي تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.



وكانت بلدية غزة قد ركبت خلال الشهر الماضي نحو 45 حاوية من نوع (تبر كرين) بسعة 60 لتراً في منطقة الجندي المجهول وكورنيش البحر ضمن تحسين خدمة التخلص من النفايات في المناطق العامة .



وكانت بلدية غزة قد ركبت خلال الشهر الماضي نحو 45 حاوية من نوع (تبر كرين) بسعة 60 لتراً في منطقة الجندي المجهول وكورنيش البحر ضمن تحسين خدمة التخلص من النفايات في المناطق العامة .

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بتركيب 12 حاوية مطمورة في منطقة كورنيش البحر ضمن مشروع تطوير أنظمة إدارة النفايات الصلبة في المدينة والذي تنفذه البلدية لتحسين خدمة جمعوترحيل النفايات الصلبة في المدينة.